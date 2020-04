Pezzella: “Covid19 come un’influenza ma ho avuto paura”

Intervistato dal Corriere della Sera, German Pezzella parla della sua esperienza con il Covid19.

Nelle parole del capitano viola il racconto della malattia e la speranza per un futuro migliore:

“All’inizio avevo solo un po’ di tosse e febbre, considerando che in squadra c’erano già dei casi ho immaginato subito di essere rimasto infetto. Paura? Sì.

Anche se per me il virus è stato molto simile ad un’influenza. Nei primi giorni della malattia ti vengono un sacco di pensieri. Momento più duro? Quando ho avuto la conferma che si tratta di coronavirus”.

Fonte: Tuttomercatoweb