Petrachi: “Sabatini ha detto inesattezze, Ibanez a Roma perché convinto dal progetto”

Durante la conferenza stampa di presentazione a Roma per Roger Ibanez si è parlato anche di Bologna. Il giocatore è infatti stato strappato in extremis dai giallorossi proprio ai rossoblu. Il ds Petrachi ha in particolar modo risposto alle dichiarazioni televisive di Sabatini sulla scelta del centrale brasiliano. Ecco le parole del direttore sportivo della Roma:

“Walter Sabatini ha detto un’inesattezza. Non è corretto nei confronti del giocatore dire che è venuto a Roma per soldi. Prende gli stessi soldi che avrebbe preso a Bologna. Ibanez ha scelto la Roma perché è stato convinto dal progetto e da Fonseca“