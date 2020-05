Petizione degli ultras di Serie A per fermare la ripartenza

Mentre la Serie A prepara la sua grande ripresa per cercare di portare a termine la stagione e ridurre le perdite, non tutti sono a favore di questa decisione. Le tifoserie ultras si sono infatti spesso detti contrari alla ripartenza, con petizioni firmate da diversi gruppi organizzati in tutta Europa.

La petizione per fermare la ripresa a porte chiuse del calcio ha toccato oltre 350 tifoserie diversi in federazioni e leghe sparse in tutta Europa. In Italia tra i gruppi di tifo organizzato che hanno spinto per il blocco delle competizioni a porte chiuse ci sono anche i supporters rossoblu. I gruppi organizzati del Bologna, insieme a quelli di Atalanta, Brescia, Genoa, Inter, Juventus, Napoli, Sampdoria, Spal, Torino e Udinese, secondo Libero, sarebbero quelli che spingono di più per la chiusura della stagione, anziché la ripresa.