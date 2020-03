Petagna e Viktorija Mihaijlovic nuova coppia?

Andrea Petagna e Viktorija Mihaijlovic sono una nuova coppia?

Fantacalcio.it riporta la notizia lanciata da Chi, nota rivista di gossip, che nella giornata di ieri ha pubblicato delle foto ritraenti l’attaccante della Spal e la figlia maggiore di Sinisa insieme per le vie di Milano.

Petagna, attualmente single dopo aver interrotto la sua relazione con la modella brasiliana Michelle Sander, non si è ancora pronunciato riguardo una possibile relazione con Viktorija. Quest’ultima invece avrebbe da subito messo le cose in chiaro dichiarando: “Ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà”.