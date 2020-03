Personalizzato per Bani,Schouten e Santander

Nella settimana del possibile ritorno di Dijks, non si ferma nemmeno l’allenamento degli indisponibili in casa rossoblu. Bani,Schouten e Santander lavorano a parte per cercare di migliorare la propria condizione fisica.

Assenti per squalifica contro la Juventus, Sinisa li ha comunque fatti lavorare in maniera tale da poter smaltire con calma le fatiche passate e poter essere al meglio per la partita contro la Sampdoria.

Per i tre quindi solo lavoro personalizzato e niente campo con i compagni, nessun allarme, semplicemente la voglia da parte di Mihajlovic di non incappare in altri pesanti infortuni capaci di compromettere ancora la stagione rossoblu.

Fonte: Corriere dello Sport