Che sfortuna per Marco Molla, che ieri è stato schierato titolare da Bernardo Corradi nell’amichevole tra l’Italia under 18 e la Francia. A Clairfontaine, ad avere la meglio sono stati i padroni di casa per 2-1, con il portiere del Bologna che ha incassato il primo gol ad inizio gara.

Purtroppo, però, il classe 2002 ha dovuto abbandonare il campo dopo appena 12′ per un problema fisico: al suo posto dentro Rinaldi.