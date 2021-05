Percentuale di utilizzo giovani dal vivaio: Bologna sedicesimo in A

Dominio spagnolo nella classifica generale

Guardando la percentuale dei minuti giocati da calciatori cresciuti nel vivaio delle squadre di Serie A, troviamo primo il Genoa (prossimo avversario del Bologna ) con il 20,9% e 5 calciatori utilizzati in 34 gare.

A seguire il Milan con 17,8% e lo Spezia con 15,3%, mentre i rossoblù sono solo sedicesimi in A, con 3 giocatori impiegati e solo il 0,7% dei minuti giocati in totale. Considerando invece i cinque maggiori campionati europei, la squadra che utilizza maggiormente calciatori nati dal proprio vivaio è il Celta Vigo, con 13 giocatori e il 49% dei minuti. Al secondo e terzo posto, altri due club di Liga, come Real Sociedad(48,5%) e Athletic Bilbao(40,6%).ù