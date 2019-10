Per gennaio si valuta anche un difensore

Dopo le prime otto partite di campionato si può azzardare un primo bilancio: il Bologna, al di là della trasferta di Udine in una giornata dove tutto è andato storto, a livello di prestazioni è stato più che convincente, ma i punti raccolti non sono in linea con quanto si è visto sul campo. Alla squadra, per quanto riguarda atteggiamento e applicazione, si può recriminare poco, ma spesso i risultati non sono arrivati a causa di errori dei singoli.

Dopo aver cominciato la stagione da titolare, nelle ultime due partite Denswil ha ceduto il posto a Bani, che nell’ultimo periodo ha dato più garanzie dell’olandese. Complice anche una Serie A ancora molto equilibrata e imprevedibile, è evidente che se si desidera respirare aria di alta classifica forse è necessario qualche altro investimento e parrebbe che il Bologna abbia iniziato a valutare la possibilità di tornare sul mercato per rinforzare il proprio reparto difensivo.

Fonte: Corriere di Bologna