Anaclerio: “Sabatini ci fa dire che l’ambiente è cambiato”

Giuseppe Anaclerio ha parlato questo pomeriggio ai microfoni di Sportday cominciando con alcune considerazioni sull’Italia Under 21: “Calabresi ha fatto il suo, è uno che vuole apprendere e imparare, ci può stare benissimo nella nostra rosa. Credo che la nostra nazionale sia forte, sembra quasi una nazionale A. Grandi responsabilità per Di Biagio, con una squadra del genere devi arrivare in fondo. C’è una bella atmosfera, sei forte e hai formato un bel gruppo, è facile arrivare in fondo, ma vincere è sempre complicato. Non mi è piaciuto che Kean sia uscito scontento, è giovane e deve dimostrare tanto. Di Biagio come allenatore non l’ho seguito moltissimo, ma il selezionatore è un compito diverso.”

