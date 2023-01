Pepè Anaclerio: “Siamo stati troppo leziosi, peccato”

"Un passo falso dopo la bella vittoria di Udine. Mi sarei aspettato di più, così come a Roma con la Lazio. Il divario fra le due squadre era evidente, ma siamo stati troppo leziosi e poco concreti. Singoli? Orsolini continua fare buone prestazioni e poi aver trovato in Zirkzee, speriamo, un vice Arnautovic, aiuta. Spezia? Speriamo di recuperare qualche infortunato, e soprattutto speriamo che questo pareggio amaro non influisca troppo contro i liguri a livello mentale"