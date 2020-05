Pellerano: “La Germania ha mostrato il calcio ai tempi del Covid. Ibra? Operazione fattibile”

Intervenuto ai microfoni di è-tv a Sport Today, Fernando Pellerano ha parlato della ripresa del calcio, almeno in Germania: “Siamo sempre in attesa. Ormai sono settimane che cerchiamo di capire se il calcio ripartirà. La Bundesliga ha aperto la strada per il calcio europeo. Ci ha fatto vedere come si possa giocare a calcio anche durante il Coronavirus. Vedremo come cambieranno i comportamenti dei giocatori durante le partite. Al momento possiamo solo notare qualche contraddizione: per l’esultanza è vietato toccare i propri compagni, ma ci si strattona con gli avversari. Sono tutti dettagli veniali, ma è la cosa che rilevo maggiormente. La cosa principale sono i protocolli. Una volta raggiunto quello, si scende in campo e si gioca. Serve unità di giudizio e di intenti, poi si potrà ripartire”.

