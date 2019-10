“Ho registrato della frustrazione e dell’ansia con l’Udinese, ma non credo il Bologna abbia perso il suo spirito. La squadra è andata in confusione tecnico-tattica, non deve andare fuori giri e la reazione è nel DNA che ha dato Mihajlovic. Ci sono alcune assenze e quindi dei dubbi sulla formazione, ma sarà così per tutta la stagione perchè il Bologna ha tante soluzioni, sotto questo punto di vista ci divertiremo.”

Scheda 1 di 3