Pellegatti: “Dico sì a Ibra al Milan”

Anche Carlo Pelegatti benedirebbe il ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. Lo ha scritto lo stesso giornalista in un pezzo pubblicato su Tuttomercatoweb, in cui elenca le ragioni favorevoli a questa scelta. Non solo, anche la grande maggioranza dei tifosi rossoneri sarebbe d’accordo:

“Perché Ibra al Milan? Tante le ragioni e tutte valide – scrive Pellegatti – Compatterebbe la tifoseria rossonera, che, in un recente sondaggio, si è detta favorevole con la forte percentuale dell’86%. Il Fondo Elliott riceverebbe quei consensi raramente trovati dopo le ultime operazioni di mercato e dopo la presentazione dell’ultimo bilancio. Sul piano del gioco, l’attaccante svedese è ancora in grado di incidere sul piano delle conclusioni e degli assist. Le sue condizioni atletiche non sono paragonabili a quelle di qualche anno fa, ma mi sono messo davanti alla tv in settimana, per seguirlo e per rendermi conto del suo rendimento negli ultimi novanta minuti disputati nel campionato americano. Ibra non ha perso un contrasto anche nel gioco aereo”.

