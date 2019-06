Pedullà – Bologna, tentativo per Obiang

Il Bologna continua ad essere molto attivo sul mercato in entrata, nelle ultime ore i rossoblu avrebbero infatti affondato un tentativo per Pedro Obiang, centrocampista di proprietà del West Ham.

Sul suo blog, il giornalista Alfredo Pedullà, ha fatto sapere che secondo Sabatini, il ventisettenne ex Sampdoria, sarebbe il giocatore ideale per rinforzare il centrocampo di Sinisa. Il guineano è reduce da una stagione con 24 presenze in Inghilterra, ma il suo futuro sembra portarlo lontano dalla Gran Bretagna. La situazione è da monitorare in attesa di nuove notizie.