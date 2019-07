Pedullà: Bologna, nuovo affondo per Obiang

Pedro Obiang resta in cima alla lista dei desideri del Bologna, lo dichiara Alfredo Pedullà sul proprio blog.

Il giornalista di Sportitalia dichiara che i rossoblu siano sulle tracce del centrocampista già dal 20 giugno scorso, da allora non avrebbero mai mollato la pista che porta al giocatore in forza al West Ham. Sabatini lo reputerebbe il profilo ideale per la mediana felsinea, ma prima di affondare la trattativa occorrerà attendere la decisione di Mihajlovic.

L’alternativa resta il centrocampista del Velez, Nicolas Dominguez, classe 1998.