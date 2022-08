Pecci: “Pochi progressi, mi aspettavo di più”

L'ex rossoblù contesta al club di accontentarsi ogni anno di fare un punto in più rispetto all'anno precedente

"Non so che campionato farà il Bologna, ma sono diversi anni che il club si accontenta di fare un punto in più rispetto all'anno precedente, è quello l'obiettivo ormai - le sue parole ai microfoni di TMW - Quest'anno sarà una stagione particolare. Bisogna partire forte, poi c'è il Mondiale. Dopo tanti anni di Saputo mi sarei aspettato una base più forte. Il Milan ha vinto lo scudetto grazie al lavoro degli anni precedenti, il Bologna fa pochi progressi".