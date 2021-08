Pecci: “Mi aspettavo di più da Saputo. Aspettative troppo alte per Arnautovic”

Ai microfoni de Il Resto del Carlino in edicola oggi, l'ex rossoblù Eraldo Pecci ha fatto il punto della situazione in vista della prossima stagione del Bologna . A partire dalle ambizioni che ruotano attorno alla squadra:

"Io mi sono fatto un’altra idea: dopo i primi due-tre anni di assestamento in A da Saputo mi sarei aspettato qualcosa di più. Posizionarsi in modo stabile nella colonna sinistra della classifica e da lì provare a fare qualche puntatina verso zone più ambiziose. Perché capisco la pandemia e la crisi con cui devono fare i conti tutti i club, a cominciare da chi ha vinto lo scudetto, però qualcosa di meglio me lo sarei comunque immaginato".