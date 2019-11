Pecci: “Il Bologna in casa spesso trova una chimica speciale”

Franco Colomba e Eraldo Pecci nella giornata di ieri sono stati ospiti a Villa delle Rose per la mostra ‘Atleti, cavalieri e goleador’ e in questa occasione hanno anche parlato dell’imminente impegno del Bologna con l’Inter. L’ex giocatore e allenatore rossoblù si è così espresso a riguardo: “E’ una partita complicata, ma il calcio non può non riservarci delle sorprese. Lo stadio sarà pieno, sarà un bello spettacolo”, è invece più ottimista Pecci: “L’Inter fa fatica, lo abbiamo visto settimana scorsa, una speranza c’è. Il Bologna in casa spesso trova questa chimica speciale che gli permette di dare il meglio di sé. Ma comunque la favorita resta l’Inter.”