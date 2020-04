Pecci: “Gazzoni un signore anche in Serie C”

Intervistato da Repubblica, Eraldo Pecci ha commemorato la morte di Gazzoni, parlando di com’era l’ex presidente rossoblu a livello umano: “Lui era davvero un gran signore. Lo dicono tutti in queste ore e, potrà sembrare banale. ma lo dico anch’io perché è la verità. Era sempre pronti a dare tutto al calcio e al loro club. Mica scontato, credetemi. Gazzoni non ti faceva pesare nulla. Era sempre molto posato e controllato quando comunicava le decisioni del CdA. Con lui ero convinto di poter far crescere il club con calma dopo il fallimento”.

