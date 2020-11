Pecci: “Diego è stato il più grande di sempre. Adesso dovrebbero ritirare tutti i palloni”

“Come facevi a non voler bene a Diego? Non a caso tutti quelli che sono stati suoi compagni di squadra ne hanno sempre parlato bene. Era un uomo con dei valori, al di là di come spesso veniva raccontato”. Queste alcune delle parole di Eraldo Pecci. E ancora: “Lui era il calcio, e se quando muore un calciatore importante a volte si ritira la maglia quando muore Maradona bisognerebbe ritirare il pallone. E’ stato il calciatore più forte del mondo. Era un ragazzo generosissimo, si schierava sempre dalla parte dei più deboli. Io gli ho voluto bene e lo difenderò sempre”.

Fonte-Carlino