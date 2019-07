L’ex centrocampista del Bologna Michele Pazienza ha parlato della situazione di Erick Pulgar a Radio Marte. Queste le sue dichiarazioni:

“Pulgar al Napoli? Il centrocampista cileno può essere una soluzione, ma per fare il salto di qualità, servono tipologie diverse di calciatori. E poi il Napoli – conclude l’ex rossoblù – sembrerebbe aver acquistato Elmas, un colpo in prospettiva, come lo era Diawara.”