Pazienza: “Grande affetto per Bologna, sono in debito per la retrocessione”

Doppio ex della sfida di questa sera tra Napoli e Bologna, Michele Pazienza ha espresso la sua opinione sul momento delle due squadre in campionato, parlando anche della sua esperienza in rossoblù nel 2014, culminata poi con retrocessione in Serie B. Si parte dalla gara del Maradona:

“Non è un momento facile per le due squadre – ha affermato – Sia i rossoblù che i partenopei non stanno attraversando un momento semplice dal punto di vista dei risultati. La situazione non è facile per nessuna delle due. Con chi mi schiero? Dico Napoli perchè è la città in cui mi sono espresso meglio”.