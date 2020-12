Paz: “Pareggio importante, siamo una squadra forte”

Si ricorderà questa serata per tanto tempo. Mario Paz ha cinque minuti dalla fine ha siglato il gol del pari contro l’Atalanta, al termine di una rimonta insperata per come si era messa la partita. L’argentino non trova molto spazio nel Bologna ma continua a lavorare per scalare le gerarchie:

“E’ un pareggio molto importante per noi – ha affermato a Sky – Sono felice per quello che ho fatto oggi in campo e per aver segnato questo gol. L’Atalanta è una squadra forte e sta facendo grandi cose ormai da anni. Gerarchie? Io sto lavorando tanto anche se non ho trovato molto spazio, ma penso che il Bologna sia una squadra forte e con tanti giovani bravi. Guardiamo avanti con fiducia e questo pareggio ci farà passare più serenamente le vacanze”.