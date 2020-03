Pavanello (Ad Macron): “Produrremo mascherine”

Intervistato dal Corriere di Bologna, Gianluca Pavanello, Ceo di Macron, ha annunciato l’intenzione di convertire la produzione e passare alle mascherine: “A Bologna non abbiamo linee di produzione, lavoriamo da casa – ha affermato – Sul lato operativo siamo pronti perché in Cina, dove abbiamo degli impianti, stanno ripartendo. Siamo in contatto con le autorità che censiscono materiale sanitario e noi siamo pronti a riconvertire la produzione, parliamo non solo di mascherine ma anche di guanti e tute”.

