Paura per Skov Olsen, si infortuna in nazionale e va all’ospedale

Un’altra tegola si abbatte sul Bologna.

Secondo quanto riportato dal Carlino, Andreas Skov Olsen si è infortunato ieri sera in nazionale quando ormai la partita con l’Islanda era agli sgoccioli. Entrato nella ripresa con il risultato in ghiaccio, tre a zero per i danesi contro l’Islanda, Skov Olsen è rimasto vittima di un brutto infortunio durante uno scontro di gioco: nel tentativo di contrastare una palla area, l’avversario islandese è ricaduto pesantemente sul giocatore del Bologna che è stato incapace di lasciare il campo sulle sue gambe. Ora si spera non sia nulla di grave per Skov Olsen che si era conquistato nelle ultime due partite la maglia da titolare nel Bologna. “E’ andato a fare accertamenti in ospedale – ha affermato il ct Kasper Hjulmand – Non è stato bello vederlo così sofferente mentre usciva dal campo sulla barella. Adesso possiamo solo incrociare le dita sperando che non sia nulla di serio”.