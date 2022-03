Gazzetta, Zaki e il messaggio a Bologna: “Sono uno di voi, ho adorato Palacio, ora dico Arnautovic””

Lo studente dell’Università di Bologna e tifosissimo rossoblù Patrick Zaki, attraverso una videochiamata “zoom”, ha raccontato come il suo amore per il Bologna non sia svanito anche in un momento così difficile. Zaki ora è a casa dopo 22 mesi di detenzione ma è solo a metà di quell’incubo: non può ancora lasciare l’Egitto.