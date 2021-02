Patelli (BFC Femminile): “Pensiamo partita per partita. Contenta per il primo gol”

La Prima Squadra Femminile di Michelangelo Galasso, nella gara valida per l’ottava giornata di campionato di Serie C – Girone C, affronterà A.S.D. Ducato Spoleto presso il “M. Capitini” di San Giacomo di Spoleto, alle 14.30. La sfida figura come un testa-coda, infatti le rossoblù si presentano alla sfida con sette vittorie in altrettante partite e primo posto in classifica, mentre la formazione umbra è ultima con un solo punto conquistato. Linda Patelli, autrice dell’ultimo gol nella gara con A.S.D. Roma XIV Decimoquarto, ma il primo per quanto riguarda il suo score personale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Con Roma Decimoquarto è stata una partita in discesa, siamo riuscite a sbloccare subito il risultato con il gol di Serena Racioppo. Nella lista delle marcatrici mi sono iscritta anch’io, il gol è stato una liberazione, ma avevo avuto un’occasione in cui ho sfiorato il palo anche pochi minuti prima. Per fortuna la prima rete è arrivata e spero di potermi ripetere nella prossima gara”.