Ci vorrà ancora un po’ di tempo, considerando che il Bologna ha stimato in due o tre mesi i tempi di recupero, ma Mitchell Dijks ha compiuto un passo avanti importante in vista del ritorno dopo il problema al piede.

L’olandese, anzi il trattore, ha postato su Instagram una sua foto dopo che gli è stata tolta la fasciatura al piede. Dijks crede in un suo recupero in tempi più brevi: “Fasciatura tolta – ha commentato il terzino – Un nuovo passo avanti per il mio recupero”.