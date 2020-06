Partite alle 22 e 5 cambi a disposizione, le novità della nuova Serie A

La Serie A pare essere finalmente pronta a ripartire, con le partite che si giocheranno in giorni ravvicinati e temperature molte calde, i tifosi sono pronti ad assistere ad un nuovo tipo di calcio.

Saranno infatti molte le novità che verranno apportate al format iniziale del campionato.

Tra queste, spiccano le novità riguardanti le poche sfide alle 17.15 in città come Napoli e Lecce per evitare un clima afoso e assai proibitivo.

Salgono infatti sempre di più le quotazioni per le partite alle 22:00.

Novità anche per quanto riguarda le sosituzioni,verrà infatti introdotta la possibilità di sostituire ben 5 giocatori per permettere alle squadre di poter mantenere ad un buon livello la condizione fisica dei propri atleti.

Fonte: La Stampa