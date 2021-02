Parrotto(Sassuolonews): “Il Bologna potrebbe essere distratto dal Pullman-gate”

Intervenuto a Sportoday, il collega di Sassuolo News Antonio Perrotto ha fatto il punto della situazione in casa neroverde a due giorni dal derby con il Bologna:

“I neroverdi hanno ritrovato la vittoria dopo 5 partite. Vittoria contro Crotone importante perchè ha ridato morale, l’obiettivo è l’ Europa League, ma non sarà facile. Bologna formazione temibile, lo abbiamo visto all’andata. C’è il rischio però per i rossoblù di non pensare al match ma al cosiddetto “Pullmangate”, mentre il Sassuolo arriva totalmente concentrato sulla partita”.