Parma-Bologna, rossoblù meglio nei precedenti. Parma vittima preferita di Palacio

Domenica alle 18.00 si affronteranno Parma e Bologna per la ventunesima giornata di campionato e la seconda del girone di ritorno.

Il Parma non vince un derby contro il Bologna da otto gare di Serie A (5 pareggi, 3 sconfitte) e per i gialloblù è la striscia più lunga senza successi contro i rossoblù nel massimo campionato. Il Bologna, invece, ha segnato almeno due gol in tutte le ultime quattro partite di A contro il Parma per un totale di 12 reti. I crociati non sono riusciti a segnare nelle ultime sette partite casalinghe di campionato, l’unica squadra a fare peggio nella storia della Serie A a girone unico fu la Sampdoria nel 1972 con 9 gare interne senza gol. Rodrigo Palacio ha realizzato 11 reti contro il Parma in Serie A che è la sua vittima preferita, nei gialloblù il miglior marcatore contro il Bologna in A è Jasmin Kurtic con 4 gol.

Fonte: Sky Sport