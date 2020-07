Parma-Bologna: le probabili scelte di D’Aversa

Una squadra in salute ed in grado di offrire sprazzi di grande calcio, il Parma di D’Aversa può essere considerata come una delle principali rivelazioni del campionato. Nella sfida col Bologna passano le ultime chance per agganciare il treno Europa, obiettivo che resta comunque difficilmente raggiungibile.

Al Tardini i Ducali giocheranno con il solito 4-3-3:

Sepe, Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo, Hernani, Scozzarella, Kurtic, Kulusevski, Kucka, Gervinho.

Fonte: Gazzetta dello Sport