Parma-Bologna, le probabili formazioni

Parma e Bologna scenderanno in campo questo pomeriggio alle 18 al Tardini per un derby delicato con vista salvezza. Entrambe sono a caccia di punti salvezza e non si possono permettere passi falsi.

Mihajlovic conferma in difesa a destra Tomiyasu e schiera ancora al centro Soumaoro in coppia con Danilo, mentre a sinistra ci sarà Dijks. A centrocampo favorito Dominguez su Svanberg per giocare al fianco di Schouten. Davanti attacco inedito: dietro l’unica punta Musa Barrow agiranno infatti Skov Olsen a destra, Soriano al centro e Sansone a sinistra. Panchina dunque per Orsolini, anche se il tecnico serbo ha spiegato che non si tratta di una bocciatura. D’Aversa nel suo 4-3-3 manda subito in campo l’esordiente(ed ex di turno) Bani insieme all’altro neo acquisto Conti. Possibile panchina iniziale per Bruno Alves, con Osorio favorito al centro della difesa. In attacco esordio anche per un altro nuovo arrivato, Dennis Man, che comporrà il tridente offensivo con Gervinho e Cornelius.

Parma(4-3-3): Sepe; Conti, Bani, Osorio, Gagliolo; Kucka, Hernani, Kurtic; Man, Cornelius, Gervinho (All. D’Aversa).

Bologna(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Dominguez, Schouten; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow (All. Mihajlovic).

Fonte-Carlino