Parma-Bologna, le formazioni ufficiali

Sinisa Mihajlovic conferma le indiscrezioni della vigilia, in difesa Tomiyasu resta terzino, Soumaoro ancora titolare al fianco di Danilo con Djiks a sinistra. In mediana torna Svanberg al fianco di Schouten, davanti confermato Skov Olsen al posto di Orsolini, Palacio è in panca in favore di Barrow.

Nel Parma Cornelius-Gervinho coppia d’attacco, in difesa gioca l’ex Bani.

Parma: Sepe, Bani, Bruno Alves, Osorio; Conti, Kucka, Brugman, Kurtic, Gagliolo; Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa.

Bologna: Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Soumaoro, Dijks; Schouten, Svanberg; Skov Olsen, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic.