Parma-Bologna, le formazioni ufficiali

Confermate in casa Bologna le aspettative della vigilia con i rossoblu che giocheranno con il solito 4-2-3-1 adattabile a 4-3-3. In difesa c’è il ritorno di Danilo mentre è Barrow la scelta per il ruolo di centravanti, con Orsolini largo a destra e Sansone a sinistra. Sorprese invece tra le file del Parma: panchina per Gervinho e Kulusevski, pronti a subentrare, in attacco gioca Kucka al centro e Darmian a destra, con Sprocati a sinistra.

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini, Iacoponi, Alves, Gagliolo; Hernani, Scozzarella, Kurtic; Darmian, Kucka, Sprocati.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Dijks; Dominguez, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow