Scelte chiare per Sinisa Mihaijlovic in vista di Parma–Bologna, una sfida che nonostante i punti delle due squadre può ancora dire tanto per la classifica rossoblu.

L’allenatore dei rossoblu si affiderà ad una difesa composta da Skorupski,Mbaye,Bani,Danilo e Dijks.

A centrocampo spazio a Medel,Schouten e Svanberg.

In avanti va verso l’esclusione Palacio, tridente composto da Sansone-Barrow e Orsolini.

Fonte: Gazzetta dello Sport