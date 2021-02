Parma-Bologna, la moviola di Stadio

Partita senza grandi difficoltà arbitrali per Marco Guida, assente dai campi di Serie A dallo scorso 8 novembre. Rizzoli per il suo ritorno gli propone un delicato derby salvezza e lui lo dirige senza sbavature. Il giudizio di Stadio è complessivamente positivo, con un voto di 6,5.

La punizione da cui nasce il primo gol di Barrow è netta e nasce da un contatto di Bani su Sansone. Due situazioni dubbie in area del Bologna, con Gagliolo protagonista in entrambe le occasioni: al ’15 della ripresa lo scontro con Skov Olsen è sicuramente di gioco e segue l’azione successiva al tiro del difensore del Parma. Nel recupero, invece, non è falloso il contatto con Dominguez. Sempre nei minuti finali, è regolare la posizione di Orsolini quando riceve il pallone da Soriano dell’azione del gol dello 0-3. Lo tengono in gioco sia Osorio che Bruno Alves.

Fonte-Stadio