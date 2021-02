Partita non difficile per l’arbitro Guida, forse anche per le due marcature arrivate a inizio partita che hanno indirizzato il derby dell’Emilia. Giudizio positivo per Gazzetta.

‘L’arbitro di Pompei è sempre attento e al posto giusto – si legge – Le situazioni dubbie sono pochissime, sventola tre cartellini gialli, due per il Parma e uno per il Bologna ma pesantissimo, poiché Svanberg diffidato salterà il Benevento: sanzioni giuste’.

Fonte-Gazzetta