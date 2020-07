Parma-Bologna, i precedenti

Questa sera il Bologna affronterà il Parma al Tardini, gara valida per la 32^ giornata di Serie A. Le due squadre nella loro storia si sono affrontate in totale 44 volte, ed il bilancio è in perfetta parità: 12 vittorie per i rossoblu, 20 pareggi e 12 successi per i ducali. Considerando però le sole gare giocate a Parma, ad essere avanti è la squadra di casa per 7 trionfi a 4.

La gara d’andata al Dall’Ara è terminata 2-2. L’anno scorso però a maggio fu il Bologna a vincere l’ultimo match: sempre al Dall’Ara, ma per 4-1. L’ultima volta al Tardini invece è terminata 0-0. Paradossalmente, il Parma non vince in casa contro il Bologna dal maggio 2012: da allora ci sono stati due pareggi ed una vittoria rossoblu nel 2013 (0-2 firmato Taider-Moscardelli). Una delle sfide più storiche tra queste due società risale però allo spareggio salvezza del 2005: in quell’occasione il Parma perse la gara d’andata in casa per 0-1, ma poi rimontò 0-2 al ritorno al Dall’Ara – rimanendo così in Serie A a scapito proprio del Bologna.