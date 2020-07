Parma-Bfc, i convocati di Mihajlovic

Non ha ancora la rosa completa Sinisa Mihajlovic domani per la trasferta di Parma. Out Poli e Santander, si è aggiunto lo squalificato Denswil e il neo infortunato Schouten. Convocati i giovani Bonini, Ruffo Luci, Baldurrson, Cangiano e Juwara.

Portieri: Da Costa, Sarr, Skorupski.

Difensori: Bani, Corbo, Danilo, Dijks, Krejci, Mbaye, Tomiyasu, Bonini (6)

Centrocampisti: Baldursson (34), Dominguez, Medel, Soriano, Svanberg, Ruffo Luci (70)

Attaccanti: Barrow, Cangiano (29), Juwara (26), Orsolini, Palacio, Sansone, Skov Olsen