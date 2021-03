Paramatti: “Ok i giovani, ma serve l’esempio dei veterani”

Intervistato da Gazzetta, Michele Paramatti ha espresso la sua opinione sul momento della squadra e della società rossoblù, in particolare sulla politica dei giovani su cui ha impostato il proprio lavoro:

“I giovani sono sempre i benvenuti, soprattutto in questo calcio che spinge i club a puntare su future plusvalenze per ragioni di bilancio, come fa anche il Bologna. L’importante è che a questi ragazzi sia lasciato il tempo di crescere anche attraverso gli errori”.