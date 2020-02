In occasione della premiazione per la Panchina d’Oro, Sinisa Mihajlovic vince il Premio Speciale del Settore Tecnico. L’allenatore del Bologna – rappresentato da Bigon e premiato da Demetrio Albertini – è stato scelto soprattutto per quanto fatto in questi ultimi mesi.

Tra poco, sempre a Coverciano, si saprà anche il nome del vincitore ufficiale della Panchina d’Oro: il grande favorito sembra essere Gian Piero Gasperini.