Panchina d’Oro, Bigon: “Mihajlovic è un esempio per noi”

In occasione della premiazione per la Panchina d’Oro – assegnata a Gasperini – Sinisa Mihajlovic vince il Premio Speciale per il Settore Tecnico. Il tecnico del Bologna viene rappresentato da Bigon, direttore sportivo rossoblu, che commenta l’assegnazione del premio.

“Purtroppo il mister non è potuto esserci perché ricoverato in ospedale: avrà cure antivirali da fare per 2 settimane. Speravamo potesse essere qui: il mister teneva molto a questo premio. Lui è un esempio per noi: abbiamo portato avanti questa sua battaglia tutti insieme. Ci siamo resi conto tutti quanti di come il mister sia il motore della squadra: senza di lui tutto diventa più difficile”.