Panchina d’Oro a Gasperini

Ci sperava davvero Sinisa Mihajlovic, ma non è andata. E’ infatti Gian Piero Gasperini a vincere il Premio per la Panchina d’Oro, che riconosce il miglior allenatore dell’anno in Serie A. L’allenatore dell’Atalanta supera proprio il suo collega, che ha fatto cose straordinarie nel 2019 sulla panchina del Bologna: al di là della malattia, la rimonta dello scorso girone di ritorno non è bastata per battere il Gasp.

Il tecnico serbo, che comunque non era presente alla premiazione a Coverciano, potrò “consolarsi” con il Premio Speciale per il Settore Tecnico.