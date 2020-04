Il tempio di Giuseppe Gazzoni Frascara era il ristorante Diana, tappa fissa la domenica prima delle partite. Lo racconta lo storico direttore del ristorante Eros Palmirani al Resto del Carlino:

“Con l’ingresso in via Indipendenza il suo tavolo era quasi sotto l’orologio, ora col nuovo assetto lui si piazzava sempre a metà, forse per tradizione. Il menù? Tortellini e bolliti, ma soprattutto l’insalata di sedano e finocchio”.