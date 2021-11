Pallavolo – Geetit Bologna sconfitta a San Donà

Geetit battuta a San Donà

Seconda sconfitta consecutiva per la Geetit Pallavolo Bologna battuta a San Donà dalla Volley Team per tre set a zero.

25-22, 25-16, 25-23 i parziali per i padroni di casa sorretti da un ottimo Basso, 16 punti, coadiuvato dai 15 di Vaskelis e da una ricezione perfetta del 58%. Per la Geetit 14 di Spagnol e 11 di Soglia con il 42% in ricezione. In classifica comanda la Videx Grotta, che ha battuto la Geetit settimana scorsa, con 17 punti, San Donà, alla terza vittoria di fila, sale in quarta piazza con 13 mentre la Geetit resta undicesima con 4 punti.