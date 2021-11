Pallavolo – Geetit ancora sconfitta: Montecchio vince 3-1

Ancora un sconfitta per la Geetit

La squadra felsinea è stata battuta in trasferta da Montecchio per tre a uno con il punteggio di 25-23, 14-25, 26-24, 25-21. La partita, di fatto, si decisa nel terzo parziale, con la Geetit che, reduce dal dominio nel secondo parziale, è andata vicina al sorpasso che però non è arrivato. Montecchio poi ha chiuso al quarto parziale grazie anche ai 18 punti di Marszalek. In casa Geetit ottimi 23 punti di Boesso supportati dai 19 di Spagnol.