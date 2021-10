Pallavolo Bologna, Marcoionni: “Come mentalità di squadra non partiremo mai sfavoriti”

Esordio da sogno per la Geetit Pallavolo Bologna : nonostante le diverse assenze per infortunio, e nonostante l’esordio in trasferta contro una delle squadre più temibili del girone, Gamma Chimica Brugherio l’anno scorso fermatasi ad un passo dalla promozione in Serie A2, i rossoblu vincono 3-2 in terra brianzola, ribaltando il pronostico

“È stato un magnifico esordio in una categoria nuova per molti di noi. La prima sensazione è stata proprio quella di continuità rispetto al campionato scorso, conclusosi con una storica promozione. In particolare, il copione della partita contro Brugherio è stato simile alla finalissima contro Belluno, con primo set vinto, poi qualche alto e basso, giustificabile per una squadra giovane come noi, e in entrambi i casi una grande reazione nel finale. Perdere poi il quarto set 25-14 poteva spezzarci le gambe in vista del tiebreak, invece abbiamo reagito alla grande. È stato un esordio ottimale.”