Pallavolo Bologna, Geetit sconfitta nettamente a Garlasco

Netta sconfitta per tre a zero della Geetit a Garlasco

Tre set a zero per i padroni di casa in una partita quasi mai in discussione se non nella fase centrale del secondo set con i felsinei che si sono trovati avanti 14-16 prima di soccombere 25-20. Punteggi più netti negli altri parziali (25-14 il primo, 25-17 il terzo) per una Geetit che ha avuto poco in ricezione - 31% - e anche in attacco (sempre 31%). Miglior scorer della partita Magalini con 16 punti, in casa Geetit 12 punti di Maretti e 7 di Spagnol. Il successo consente a Garlasco di superare in classifica Bologna, lombardi a quota 5 al sesto posto, felsinei settimi con 4.