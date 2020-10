Cor Bo – Pochi rinforzi dal mercato, adesso tocca a Sinisa

L’edizione odierna del Corriere di Bologna analizza i reparti del Bologna e il lavoro che dovrà fare Mihajlovic con i giocatori a disposizione. Oggi, a Casteldebole, riprenderanno gli allenamenti e il mister potrà contare su 10 giocatori di movimento e i portieri. Tra infortunati e giocatori in nazionale, Mihajlovic disporrà di pochi elementi. Dal mercato non è arrivato molto e le richieste del mister non sono state accontentate. Sinisa in questo momento si ritrova una squadra che non vale il decimo posto ma neanche da ultime tre posizioni, una rosa scarna e priva di alternative. In questa situazione difficile, ci sarà bisogno della sua abilità per mantenere la squadra in una posizione tranquilla di classifica e restare lontano dai guai.

